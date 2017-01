Palmeiras contrata Michel Bastos por dois anos – sem gastar nada

No último dia do ano, o Palmeiras confirmou a contratação do meio-campista Michel Bastos, que vai pular o muro. O jogador rescindiu seu contrato com o São Paulo e já se esperava que ele fosse reforçar o arquirrival, que disputará a Copa Libertadores no ano que vem e queria mais um jogador experiente para o meio-campo.

Ele chega sem custos ao Palmeiras, uma vez que chegou a um acordo com o São Paulo para deixar o clube também de graça. Michel foi alvo de protestos de torcedores organizados no CT da Barra Funda em agosto e, apesar de prometer dar a volta por cima, quase não jogou mais.

Nem ele tinha interesse em continuar no São Paulo nem o clube contava com ele para 2017. Como seu salário era dos mais altos do elenco, a diretoria tricolor e Michel Bastos acordaram uma rescisão amigável, como o jogador abrindo mão de cerca de 4 milhões de reais, entre salários e direitos de imagem. Isso permitiu a ele negociar com o Palmeiras.

Agora na Academia de Futebol, centro de treinamento vizinho ao do São Paulo, Michel Bastos assinou com o Palmeiras por dois anos, com a opção de renovação por mais um ano. Ainda não há uma data oficial para a apresentação.

Michel tem o perfil de jogador que a comissão técnica do Palmeiras procura. É um jogador “cascudo”, com talento e experiência internacional. Ele já adiantou que prefere jogar do meio para a frente, mas que pode, eventualmente, ser escalado na lateral. Na nova configuração que o Palmeiras projeta, ele poderá dividir a criação de jogadas com Guerra, venezuelano de 31 anos que foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2016.

Além de Guerra e Michel Bastos, o Palmeiras já contratou os meias Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense) e o atacante Keno, que disputou o Brasileirão pelo Santa Cruz. Além disso, também pretende acertar com o volante Felipe Melo, da Inter de Milão.

(Com Estadão Conteúdo)