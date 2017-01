Venda de ingressos para o Rock in Rio tem data marcada

A produção do Rock in Rio 2017 anunciou nesta quarta-feira que a venda oficial de ingressos terá início no dia 6 de abril através da Ingresso.com. Na última edição do evento, em 2015, os bilhetes colocados à venda se esgotaram em menos de quatro horas. Nessa edição, as entradas receberão o formato de pulseira e possibilitarão ao público facilidades dentro e fora do espaço do evento. As pulseiras poderão ser enviadas via correio ou retiradas em local a confirmar, a partir de julho.

O Rock in Rio 2017 está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro e receberá grandes nomes da música internacional e nacional, como as cinco atrações já anunciadas: Maroon 5 (16/9), Aerosmith e Billy Idol (21/9), Bon Jovi (22/9) e Red Hot Chili Peppers (24/9). Segundo a assessoria de imprensa, o line-up definitivo deve ser divulgado no início de abril.

Em novembro do ano passado, 120.000 entradas, batizadas de Rock in Rio Cards (com preços de 435 reais a inteira e 217 reais a meia), acabaram em menos de duas horas. Eles serão enviados a partir de março aos compradores, que terão até o dia 4 de abril para escolher com prioridade a data em que pretendem prestigiar o evento. A pulseira será enviada para o endereço cadastrado já com a data programada a partir de julho.

A pulseira será o único modo de acessar a Cidade do Rock, que nesse ano ocupará parte do Parque Olímpico construído para as Olimpíadas 2016. Não serão aceitas pulseiras rasgadas, cortadas ou alteradas. Dentre as melhorias esperadas com o novo espaço, a organização destaca maior facilidade na circulação de público, nas operações de segurança, limpeza e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, além de mais banheiros, posições de atendimento nos bares e áreas de sombra.

(Com Estadão Conteúdo)