Vencedor do Urso de Ouro, ‘Corpo e Alma’ ganha trailer legendado

O filme húngaro vencedor do prêmio máximo do 67º Festival de Cinema de Berlim ganhou o primeiro trailer legendado em português. Corpo e Alma é dirigido por Ildiko Enyedi, a quinta mulher a ganhar o Urso de Ouro, e propõe uma história de amor que floresce no mais improvável dos lugares: um matadouro.

Mária (Alexandra Borbély) é quase um Sheldon Cooper (personagem da série The Big Bang Theory) em versão feminina, praticamente incapaz de fazer qualquer contato mais íntimo com outros seres humanos. Isso até conhecer Endre (Géza Morcsányi), o chefe mais velho, introvertido e solitário que sofre com os efeitos de um AVC. Os dois descobrem que estão sonhando a mesma coisa – um cervo macho e uma fêmea que interagem em uma floresta nevada.

Corpo e Alma foi bastante elogiado pela crítica por sua belíssima fotografia, enquanto trabalha temas como o direito dos animais e ambientes de trabalho desumanos. A produção representará a Hungria na corrida pela indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Distribuído pela Imovision, o filme estreia no Brasil no dia 21 de dezembro.

Confira abaixo o trailer do longa, concedido em primeira mão a VEJA: