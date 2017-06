Silvio Santos cancela exibição de quadro com Maisa e Dudu Camargo

Silvio Santos decidiu não incluir a participação de Maisa Silva e Dudu Camargo no seu programa, transmitido aos domingos pelo SBT, de acordo com a assessoria da emissora. Na última terça-feira, Maisa chorou durante a gravação da atração e abandonou o palco por causa de brincadeiras do dono do SBT.

Segundo o assessor de imprensa de Dudu Camargo, Cristian Gomes, Silvio Santos chamou Maisa para o Jogo dos Pontinhos e pediu que ela explicasse toda a polêmica envolvendo o apresentador do Primeiro Impacto, sem saber que Dudu também seria chamado ao palco. Os dois jovens têm aparecido na mídia desde o último dia 18, quando eles participaram do Programa Silvio Santos e o apresentador sugeriu que eles deveriam formar um casal, já que os dois estão solteiros. Maisa afirmou que Dudu não é seu “tipo” e que fala esquisito. Criticada na internet, Maisa respondeu por meio de sua página no Facebook que as mulheres não são obrigadas a aceitar tudo.