MC Livinho é detido no Ceará após confusão com empresário

O cantor paulista MC Livinho foi preso nesta quarta-feira em Jericoacoara (CE), após brigar com um empresário. A confusão aconteceu na praia, depois que Livinho manobrou radicalmente um quadriciclo alugado nas dunas. O dono do quadriciclo, João Paulo, reclamou das manobras e solicitou a devolução do veículo.

A briga começou e a polícia foi chamada, levando presos Livinho e João Paulo. Durante a tarde, após prestarem depoimentos na delegacia, os dois foram liberados sem abertura de inquérito policial.

Segundo o escrivão da Delegacia de Jericoacoara, Leonardo Rodrigues, o empresário João Paulo queixou-se de que Livinho, após a solicitação de devolução do veículo, não quis pagar o aluguel, o que teria provocado a briga. Já Livinho disse que João Paulo o agrediu com um capacete.

“Houve um desentendimento, mas ninguém prestou queixa, nem o cantor, nem o responsável pelo passeio”, diz em nota a assessoria de MC Livinho.

Oliver Decesary Santos, o MC Livinho, é um funkeiro paulista com mais de 4,8 milhões de seguidores no Facebook. Ele foi a Jericoacoara para gravar um novo videoclipe.

(Com Estadão Conteúdo)