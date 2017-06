Larissa Manoela faz textão para Thomaz Costa: ‘Meu 1º beijo’

Já são 17 anos ❤️ Que alegria te ver comemorando mais um ano de vida e crescendo como ser humano! O tempo passa rápido e parece que foi ontem que vi aquele menininho com cabelo de tijela pela primeira vez. Logo depois sendo o nerd, gatinho e mais inteligente da sala de aula. Depois com seu super poder de inteligência derrotando os vilões. Já nas telonas vi vc tentando cumprir provas e desafios e por fim tentando achar nada mais nada menos que a minha personagem. Vi você concluindo com sucesso seus trabalhos que presenciei de pertinho e de alguma forma pude estar ao seu lado torcendo por você. Mas hoje vejo você correndo atrás do sonho que você sempre sonhou. Sua grande paixão…o futebol. E desejo que a cada ano que passe você crie mais força, fé e perseverança pra ir em busca daquilo que você quer. Porque eu sei que você é capaz. Desejo que seu caminho seja trilhado com muita prosperidade, luz, sucesso e vitórias. Que Deus te dê discernimento, foco, determinação, coragem e perseverança. Muita saúde, paz, amor e bênçãos dAquele que te deu a vida. Aproveite essa sua nova fase e contagie a todos com sua felicidade! Tudo de melhor e muitas coisas boas. Hoje o dia é só seu e quero que você se preocupe apenas em estar feliz e comemorar esse dia tão especial. Parabéns para aquele me deu o 1º beijo e hoje chega ao seu 17º aniversário 😂🎉 Feliz Aniversário 💜

