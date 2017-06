Elsa empaca caminho de ‘Mulher-Maravilha’ rumo a recorde

Mulher-Maravilha, com direção de Patty Jenkins, tem conquistado recordes de bilheteria relacionados ao fato de ser um dos poucos filmes de ação de grande orçamento em Hollywood dirigido por uma mulher. É a primeira vez, por exemplo, que uma diretora conduz um longa com orçamento maior que 100 milhões de dólares.

Neste fim de semana, Patty conquistou o título de cineasta mulher com a maior arrecadação em bilheteria da história com um porém: o feito é entre os filmes em live-action (com atores reais). O valor ainda é bem menor do que o alcançado pela animação infantil Frozen, estrelada pelas princesas Elsa e Anna, dirigida pela americana Jennifer Lee ao lado de Chris Buck.

Neste final de semana, Mulher-Maravilha atingiu a marca de 652 milhões de dólares arrecadados mundialmente, superando Mamma Mia! (2008), de Phyllida Lloyd, que fez 609 milhões de dólares durante toda a sua temporada em cartaz. Os números são do site especializado Box Office Mojo.

Apesar das altas cifras, os valores ainda estão atrás da bilheteria de Frozen – Uma Aventura Congelante, da Disney. A produção faturou mais de 1,27 bilhão de dólares no mundo todo.

No Twitter, Patty Jenkins foi informada da notícia pela atriz Connie Nielsen, a Rainha Hippolyta do longa, que se disse orgulhosa pelo filme. “Obrigada, minha querida amiga e rainha incrível”, respondeu a cineasta. “Não poderia ter conseguido sem você. Sem todas vocês. Estou honrada em ser parte disso.”

Em sua quarta semana de exibição nos cinemas brasileiros, Mulher-Maravilha continua no topo dos filmes mais assistidos e já atraiu 5,5 milhões de espectadores em todo o país. Confira a lista com os 10 filmes de maior bilheteria no último final de semana no Brasil:

Mulher-Maravilha A Múmia O Círculo Meus 15 anos Baywatch – S.O.S. Malibu Piratas do Caribe – A vingança de Salazar Um Tio quase perfeito Ao cair da noite Paris pode esperar Tudo e todas as coisas

(Com Estadão Conteúdo)