As atrações do Greenk que você não pode perder

A primeira edição do Greenk Tech Show, evento de tecnologia que alerta sobre a importância do descarte correto do lixo eletrônico, tem diversas atrações imperdíveis. Conheça algumas:

ARENA CONHECIMENTO & YOUTUBERS

A Arena tem curadoria da revista SUPER. Por ela passarão representantes da Amazon, HomeRefill, ifood, Kickante, Nubank, Uber, Quinto Andar e Think Olga apresentando temas ligados à tecnologia, sustentabilidade e educação. Os youtubers RezendeEvil, Wendell Lira e Irmãos Piologo também estarão presentes.

ESL ARENA

O espaço será palco do desafio feminino de CS:GO, do torneio Motorola de Clash Royale, além de um inédito campeonato de Fifa 17, o TripleC, com a presença de craques da seleção brasileira de futebol e youtubers em prol de causas sociais. Vampeta, Amoroso, Viola, e o goleiro Velloso estão escalados para representar o time dos craques, enquanto williangORDOx e Wendell Lira já estão confirmados no time dos youtubers.

DRONE ZONE, COSPLAYS E CORRIDA

Espaço exclusivo reunirá os aficionados por drones, com demonstrações de voo, oficinas e palestras. No último dia de evento, uma Cosplay Parade vai reunir a comunidade cosplay em uma divertida caminhada e concurso de fotos. Também no dia 25, está programada uma corrida de 3k e de 10k. Na área de exposição, a Motorola fará o lançamento exclusivo do Moto Z2Play. Além disso, serão vendidos computadores e celulares remanufaturados, conforme normas da Economia Circular, a preços reduzidos. Para os geeks, produtos Marvel, DC Comics e Star Wars, além de uma exposição de colecionáveis raros da Liga da Justiça e Mulher Maravilha.

GREENK TECH SHOW

DIAS: 23, 24 E 25 DE JUNHO, DAS 10H ÀS 20H

ONDE: BIENAL DO IBIRAPUERA

INGRESSOS: WWW.GREENK.COM.BR

MEIA-ENTRADA: R$ 65,00 (PARA TODO MUNDO QUE LEVAR SEU E-LIXO PARA DESCARTE NO EVENTO)