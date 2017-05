Apesar das críticas, ‘Piratas do Caribe’ estreia na liderança

A fórmula é a mesma de sempre — e não é que ainda funcione? Embora tenha sido fuzilado com Justiça pela crítica por se repetir e repisar as mesmas piadas, a começar pelo andar bêbado de Jack Sparrow (um também bêbado Johnny Depp), Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar esteou na liderança nos cinemas brasileiros e americanos. Aqui, de acordo com a ComScore, empresa especializada em bilheteria, já vendeu mais de 1 milhão de ingressos.

No circuito brasileiro, Sparrow e companhia deixaram para trás Rei Arthur, de Guy Ritchie, A Cabana, na terceira colocação semanas depois da estreia, Guardiões da Galáxia 2 e o suspense Corra!

Nos Estados Unidos, o longa faturou 62 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo. Mais que Guardiões da Galáxia 2 (20 milhões de dólares), o também estreante Baywatch (18 milhões de dólares) e o novo Alien (16 milhões de dólares).

No mundo todo, Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar já faturou 285 milhões de dólares. Tudo indica que vem aí, para o terror dos críticos, mais um episódio da série.