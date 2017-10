Amor compartilhado: Marina Ruy Barbosa posta fotos da lua de mel

William e Kate Middleton decidiram se casar durante um safári no Quênia. O cenário africano tem sido romântico também para Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, que decidiram passar a lua de mel na África do Sul, com direito à visita a uma reserva feita de descampados e girafas.

A viagem tem sido compartilhada por meio de posts patrocinados no Instagram da atriz. Em uma foto, ela aparece agarrada a Xandinho em cima de um jipe. Em outra, ela admira uma girafa.

Marina e Xandão comemoraram a união no último sábado, num rega-bofe daqueles em Campinas (SP), onde reuniram uma verdadeira constelação do showbiz.

