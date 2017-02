Lições de um bom professor

Em meio a notícias nada animadoras a respeito da educação brasileira, uma das piores do mundo em ciências, leitura e matemática, como mostra a mais recente classificação internacional, surgiu um alento saído do interior do Espírito Santo. É em uma escola estadual de Boa Esperança — nome sugestivo para a cidade de 15 000 habitantes — que um dos dez melhores professores do mundo leciona ciências e química.

Wemerson da Silva Nogueira, 26 anos, há cinco no comando de salas de aula, está entre os finalistas do prêmio Global Teacher, que recompensa com 1 milhão de dólares, pagos ao longo de dez anos, o melhor educador do planeta. São levados em conta, entre outros critérios, o aprendizado dos alunos, o uso de práticas inovadoras nas aulas e os benefícios revertidos pelo ensino à comunidade.

Nogueira, o mais novo dos sete filhos de um casal de agricultores aposentados, que sempre estudou em escola pública, desembarcará bem credenciado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o prêmio será entregue em 19 de março. Um dos projetos que o destacaram entre os 20.000 inscritos no Global Teacher é o ensino de ciências de modo pouco convencional, por meio de músicas, paródias e aulas práticas. A iniciativa foi aplicada em Nova Venécia (ES), cidade natal do professor, e reduziu a evasão escolar numa área com altos índices de criminalidade.

Em outra boa ideia, ele misturou aprendizado, cuidado com a natureza e atenção a pessoas afetadas pelo maior desastre ambiental da história do país. No ano passado, o jovem professor levou alunos do ensino médio ao Rio Doce e destrinchou para eles a temida tabela periódica valendo-se dos elementos encontrados na água turva pelos rejeitos da barragem da mineradora Samarco.

Além de facilitar a absorção de um tema notoriamente maçante para os estudantes, o projeto teve como resultado a criação, pelos alunos, de filtros de água à base de areia distribuídos a comunidades ribeirinhas. O feito rendeu a Nogueira em 2016 o Prêmio Educador Nota 10, uma iniciativa conjunta da Fundação Victor Civita e da Fundação Roberto Marinho que escolhe o educador do ano no país.

Se levar o prêmio internacional, Nogueira diz que pretende usar o dinheiro para fazer um mestrado e montar um laboratório de ciência e tecnologia em Nova Venécia. “Também gostaria de criar uma fundação para promover a capacitação dos professores, principalmente em inovação no ensino”, afirma.

Assista abaixo ao vídeo de apresentação de Wemerson Nogueira no prêmio Global Teacher:

Confira detalhes do projeto que levou o professor capixaba a vencer o Prêmio Educador Nota 10, em 2016: