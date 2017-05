Fuvest divulga calendário do vestibular 2018

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta terça-feira o calendário do processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP) e Santa Casa deste ano. As inscrições vão de 21 de agosto a 11 de setembro e a prova da primeira fase será em 26 de novembro. Já a segunda fase acontece de 7 a 9 de janeiro de 2018. Segundo a Fuvest, as datas foram planejadas junto aos organizadores dos vestibulares da Unesp, Unicamp, Unifesp, ITA, PUC-SP, PUC-Campinas e Mackenzie para que os interessados possam participar de mais de um desses processos.

Fora a Fuvest, também é possível entrar na USP por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a nota da prova, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC), que seleciona candidatos para instituições de ensino superior públicas. As inscrições do Enem estão abertas e vão até as 23h59 desta sexta-feira.