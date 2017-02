Versão do Whatsapp tem publicação temporária, como no Snapchat

Uma nova atualização do Whatsapp tem um recurso que permite publicações temporárias, que desaparecem depois de 24 horas, de modo similar ao Snapchat e ao “Stories” do Instagram. A função foi descoberta em uma versão de testes ao qual o site WAbetainfo teve acesso. Os usuários poderão marcar quais contatos poderão ver as publicações feitas na nova seção “status”, que também ficará aberta a receber comentários.

Nessa versão, poderão ser postados textos, fotos ou vídeos de até 45 segundos, e haverá confirmação de visualização, de modo similar às mensagens convencionais, segundo o WAbetainfo. A nova função foi encontrada na versão do WhatsApp para iOS de número 2.17.4.

Ainda não há nenhum anúncio oficial por parte do Whatsapp de que a função encontrada na versão de testes fará parte do aplicativo. Tanto o Instagram, que tem recurso similar, quanto o Whatsapp pertencem ao Facebook.