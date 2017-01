Veja os concursos públicos com inscrições já abertas para 2017

Prestar um concurso público é a saída para muitos brasileiros que buscam uma ocupação no início de 2017. A expectativa é que algumas das instituições mais visadas por quem procura carreira pública abram processos ao longo do ano por terem criado vagas recentemente, feito requisição ao governo ou estarem em processos de restruturação. Entre elas estão IBGE, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Polícia Federal, Abin, Banco do Brasil e Correios.

Confira os principais concursos com inscrições já abertas ou anunciadas:

Polícia Militar – MG

Inscrição: até 21/1

Função: soldado

Remuneração: 3.278,74 reais

Prova: 19/2

Aeronáutica

Inscrição: até 31/1

Função: estágio de adaptação à graduação de sargento (várias especialidades)

Remuneração: não informada

Prova: 9/4

Aeronáutica

Inscrição: 19/1 a 17/2

Funções: Aluno de Escola de Formação de Sargentos

Remuneração: não informada

Prova: 14/5

Polícia Militar – DF

Inscrição: até 8/2

Funções: oficial

Remuneração: de 5.202,59 reais (1º ano de curso) até 11.894,25 reais (2º tenente)

Prova: 12/03

Polícia Militar –RJ

Inscrição: até 15/1

Função: oficial

Remuneração: de 2.550 reais (aluno oficial) até 6.595,83 reais (2º tenente)

Prova: 29/1

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Inscrição: de 23/1 até 20/2

Função: técnico-administrativo

Remuneração: de 1.834,69 reais até 3.868,21 reais

Prova: 2/4 e 9/4 (dependendo do cargo)

Tribunal de Justiça do Paraná

Inscrição: de 1/2 até 3/3

Função: juiz substituto

Remuneração: não informada

Prova: data 2/4

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Inscrição: até 18/1

Função: pesquisador (Física)

Remunerção: 8.039,71 reais

Prova: a data será divulgada 5 dias antes da convocação

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Inscrição: até 10/1

Funções: assistente administrativo e médico

Remuneração: 2697,94 reais e 4416,51 reais

Prova: 19/02

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Inscrição: de 11/1 a 20/1

Função: pedagogo

Remuneração: 6.065,31

Prova: 10/02

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Inscrição: até 16/1

Função: médico

Remuneração: 6.368,58 reais

Prova: 31/1

Companhia Paranaense de Energia (Copel)

Inscrição: de 11/1 a 9/2

Funções: engenheiro e técnico (várias especialidades)

Remunerações: de 1.736,48 reais até 7.274,77 reais

Prova: 19/3

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Inscrição: até 10/1

Função: técnico-administrativo

Remuneração: 2.294,81 reais

Prova: 12/2

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Inscrição: de 13/4 até 16/5

Funções: várias

Remuneração: de 1.834,69 reais até 7.736,42 reais

Provas: 16/7