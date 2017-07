Vacina contra febre aftosa será alterada em 2018, diz sindicato

A composição da vacina contra a febre aftosa sofrerá alterações, com a retirada do adjuvante saponina e liberação da nova fórmula para uso na campanha oficial de vacinação de novembro de 2018, informou nesta segunda-feira o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan). O adjuvante saponina foi apontado pelo setor como o responsável pelo aparecimento de abscessos (“caroços”) na proteína, o que levou os Estados Unidos a suspenderem as importações de carne bovina in natura brasileira no mês passado.

Com a sinalização de sucesso nos testes oficiais de potência, a indústria passará a produzir vacina com 2 ml, a partir de maio de 2018, em substituição à atual, de 5 ml.

“O desenvolvimento de uma nova formulação implica investimentos pesados por parte da indústria para adequação aos parâmetros de controle, porém mantendo a mesma eficiência e pureza da formulação atual”, disse, em nota, o vice-presidente executivo do Sindan, Emilio Salani.

O acerto, junto com o Ministério da Agricultura, ocorreu durante a 6ª Reunião Extraordinária da Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aftosa (Cosalfa), realizada semana passada em Brasília.

(Com Reuters)