Uber atenderá clientes com Rubens Barrichello ao volante

Os passageiros da Uber na cidade de São Paulo poderão ter como motorista o ex-piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello, guiando um carro que imita uma miniatura dos carros de brinquedo Hot Wheels, da Mattel. A campanha promocional com o veículo começa nesta quarta-feira e vai até o dia 12 de outubro – Rubinho vai dirigir somente durante o dia 2.

Para participar da campanha, é preciso solicitar um carro na opção UberX. No trajeto guiado por Barrichello, os passageiros receberão jaquetas, luvas e capacetes e o percurso será registrado em vídeo, que será postado na página da Hot Wheels.

O veículo caracterizado vai circular de segunda-feira à sexta-feira das 8 horas às 18 horas, e durante o fim de semana, das 12 horas às 22 horas. Depois da capital paulista, o carro segue para Curitiba, onde fica entre os dias 14 e 22 de outubro.

Rubens Barrichello é o recordista em corridas disputadas na Fórmula 1. Ele começou sua carreira no automobilismo no kart, passou por outras categorias e chegou à Fórmula 1 , em 1993, na extinta equipe Jordan. Em 1999, foi para a Ferrari, onde foi parceiro do heptacampeão Michael Schumacher durante seis anos. O piloto encerrou sua passagem na categoria em 2011, na Williams.