Temer visita agência da CEF e diz estar ‘animadíssimo’ com 1º ano

O presidente Michel Temer visitou hoje uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. A visita coincide com o início da liberação de mais um lote de pagamento das contas inativas do FGTS. O presidente recebeu informações de gerente da Caixa de que, só nesta sexta, houve 242 mil consultas sobre o assunto nos canais eletrônicos do banco.

Temer disse estar “animadíssimo” no momento em que comemora um ano de governo. Em seguida, ele se dirigiu ao Palácio do Planalto para presidir uma reunião com ministros e presidentes de estatais para fazer um balanço de seus primeiros 12 meses à frente do comando do país.

O novo lote libera quase 11 bilhões de reais para 7,6 milhões de pessoas. As agências abriram duas horas mais cedo para fazer o pagamento, esquema que será mantido na segunda e terça-feira.

No sábado, 2.100 agências do banco funcionarão em regime de plantão, das 9h às 15h, para saques, solução de dúvidas e demais providências, como emissão da senha do Cartão do Cidadão.

De acordo com a Caixa, já foram liberados até a semana passada 16,6 bilhões e reais, resgatados por cerca de 10,6 milhões de cidadãos desde o início do calendário, no dia 10 de março. Ao todo, 30,2 milhões de trabalhadores devem sacar pouco mais de 43 bilhões de reais, segundo estimativas do governo.

(Com Estadão Conteúdo)