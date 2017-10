Temer sanciona Refis na véspera de votação de 2ª denúncia

O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira a Medida Provisória 783/2017, que cria o programa de parcelamento de débitos tributários, o novo Refis. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha disse que a MP sairá no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Questionado sobre possíveis vetos, o ministro disse que eles ainda estão “sendo analisados”. “Mas estará no DOU de amanhã (quarta)”, declarou.

Padilha disse ainda que não acredita que a publicação no dia da votação da denúncia contra ele, o presidente e o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) na Câmara dos Deputados pode ter algum reflexo na base aliada. “Não vai ter confusão. Nossa base é composta por 390 votos”, disse.

Em entrevista ao portal Poder360 na semana passada, Temer afirmou que pretendia sancionar o projeto sobre o novo Refis em 3 de novembro.

Na entrevista, ele disse que o prazo de adesão poderá ser prorrogado. “A adesão pode ocorrer a qualquer momento. Não é improvável, se necessário for, que eu edite uma medida provisória prorrogando o prazo de adesão em, digamos, quinze dias, vinte dias, um mês.”

O presidente afirmou ainda que “seguramente” haverá vetos ao texto aprovado no Congresso, embora não tenha especificado quais seriam.

O ministro afirmou que está confiante e que acredita que a denúncia será barrada por uma margem similar à primeira denúncia ou até dez votos a mais. “Vamos ter em princípio o mesmo número de votos, podendo ter uma variação para cima de até 10 votos.”

Indagado sobre as medidas provisórias que impactam o Orçamento de 2018 e a resistência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já afirmou que não pautará mais MPs enviadas pelo Executivo, Padilha disse que elas ainda não existem e admitiu que o governo pode fazer as medidas via projeto de lei. “Quais MPs? Calma, elas já estão lá (na Câmara)? Ainda estamos analisando”, disse.

Sobre se as medidas que tratam do adiamento do reajuste de servidores e do ajuste da tributação de fundos de investimento exclusivos podem ser feitas via projeto de lei, o ministro respondeu: “É uma possibilidade”.