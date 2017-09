Temer lança programa de microcrédito a famílias de baixa renda

Em meio à tramitação da segunda denúncia, o presidente Michel Temer tenta dar o ar de normalidade ao governo e nesta terça-feira, prepara uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar um programa de microcrédito para famílias de baixa renda.

Batizado de Progredir, o programa tocado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), prevê a disponibilidade de 3 bilhões de reais para as famílias inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do governo federal.

A ideia, segundo auxiliares do presidente, é dar prioridade aos beneficiários do Bolsa Família e criar oportunidade para que eles possam empreender e futuramente deixar de depender do benefício.

Segundo o MDS, o objetivo é elevar a renda de até 1 milhão de famílias para que elas possam deixar o Bolsa Família num prazo de dois anos.

Além da linha de microcrédito, o Progredir vai oferecer cursos de qualificação profissional. Para isso, o programa terá ações conjuntas com outros ministérios como Educação; Trabalho; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e Ciência e Tecnologia.

O programa também vai auxiliar na intermediação de mão de obra, por meio do cruzamento de currículos e de vagas de empregos de forma regionalizada. A expectativa é que esse eixo do projeto atinja cerca de 20 milhões de trabalhadores.

(Com Estadão Conteúdo)