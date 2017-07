Telefônica compra Terra Networks por R$ 250 milhões

A Telefônica Data, subsidiária da Telefônica Brasil, comprou a prestadora de serviços digitais Terra Networks Brasil por 250 milhões de reais. O negócio permitirá que o Portal Terra continue funcionando no Brasil. O portal deixará de operar na Espanha, Estados Unidos e outros países da América Latina.

Segundo a Telefônica, a operação tem como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços digitais que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da companhia, bem como gerar oferta de serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks.

Além disso, destaca, dado que a companhia possui competências para a criação de novos produtos digitais de mídia para mobile e publicidade e a Terra Networks possui experiência de venda, atendimento e operações de serviços digitais para clientes específicos, a aquisição pela TData também facilitará a troca de know-how entre as sociedades envolvidas.

Valor

O preço total pago pela TData como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra Networks foi de 250 milhões de reais, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível da TData. Segundo a Telefônica, o valor foi calculado com base no valor econômico da sociedade, segundo o critério de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de abril de 2017.

A Telefônica esclarece ainda que a operação tal como estruturada não altera a estrutura acionária da companhia nem causa qualquer diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração no crescimento de serviços digitais e aumento da eficiência operacional.

(Com Estadão Conteúdo)