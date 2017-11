Serasa inicia feirão online para “limpar” o nome de endividados

A Serasa iniciou nesta segunda-feira um feirão de renegociação para consumidores endividados. O evento reúne ofertas de descontos e condições especiais de pagamento de mais de 1.000 empresas, como bancos, financeiras, emissoras de cartão de crédito, companhias telefônicas, entre outras. A adesão acontece por meio do site do evento, que vai até o dia 30 de novembro.

Ao se cadastrar no site do feirão, o consumidor será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que constam na base de dados da Serasa e que podem ser negociadas com as empresas participantes. Também serão apresentados os canais de atendimento disponibilizados por cada credor.

Ao contrário da última edição, não haverá locais físicos para a renegociação das dívidas. No último evento do tipo, em novembro de 2016, cerca de 320.000 consumidores conseguiram limpar o nome, segundo a Serasa.

O número de endividados subiu 1,5% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, chegando a 60,5 milhões de pessoas, de acordo com levantamento da empresa. A média é de quatro dívidas por pessoa, com valor total de 4.422 reais. O principal tipo de débito é com a fatura do cartão de crédito.