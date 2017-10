Rival do Uber estreia em SP com sistema de prêmios para usuários

O aplicativo de transporte 4Move estreia hoje na cidade de São Paulo. Diferentemente dos rivais Uber, 99 e Cabify, a nova empresa promete um sistema de recompensas aos usuários – os prêmios variam de entradas de cinema e podem chegar a iPhones e viagens para a Disney.

A premiação está ligada ao sistema gamificado do aplicativo. O usuário baixa o aplicativo, cria um avatar e a ganha um ponto a cada quilômetro rodado. Conforme o cliente vai subindo de fase no jogo, passa a ter direitos a prêmios. No caso do iPhone, são necessários 10 mil pontos.

Para usar o app é preciso ser convidado. Cada novo usuário poderá personalizar um código para ser compartilhado entre os seus amigos. Quando cada um desses amigos utilizar o código para fazer o primeiro acesso, os pontos dos quilômetros rodados deles também serão contabilizados na conta do usuário que fez o convite.

Os prêmios também podem ser trocados por desconto em viagens futuras ou convertidos em dinheiro vivo para a conta-conta corrente do usuário.

Motoristas

A empresa informa que um de seus diferenciais é contar com um centro de treinamento de motoristas e vistoria de veículos, localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Para incentivar que os motoristas sejam bem avaliados pelos clientes, a empresa criou um sistema de recompensas para os profissionais. Os prêmios podem reduzir a taxa paga para o aplicativo (25% por corrida) ou transformado em dinheiro.

O aplicativo também incentiva os motoristas a indicarem profissionais para dirigir para a 4Move. Se os novos motoristas forem avaliados com a nota máxima, quem indicou também ganha prêmios.