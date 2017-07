Receita libera consulta ao 2º lote de restituição de IR segunda

A Receita Federal libera a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda de 2017 a partir das 9h de segunda-feira. Neste lote estão incluídos 1,347 milhão de contribuintes, com direito a sacar 2,5 bilhões de reais de restituições.

O dinheiro será depositado no dia 17 de julho. Do montante liberado, 1,489 bilhão de reais refere-se ao pagamento de restituições prioritárias – pagamento de idosos (664.547) ou contribuintes com algum tipo de deficiência (55.259).

Neste lote também foram incluídas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016, que estavam presas na malha fina. Contando os lotes residuais, a Receita vai liberar cerca de 3 bilhões de reais para o pagamento de restituições.