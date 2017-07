Barraco entre vizinhos: Hopi Hari derruba muro do Wet’nWild

O presidente do Hopi Hari, José David Xavier, usou um trator para derrubar o muro de uma área disputada com um o Wet’nWild, seu vizinho. O caso aconteceu na última quarta-feira e foi registrado na polícia por um diretor do parque aquático como dano e ameaça, segundo Boletim de Ocorrência registrado na delegacia de Vinhedo (SP).

Ambos os parques localizados às margens da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Vinhedo, estão instalados em um terreno de propriedade da imobiliária Senpar. A área reclamada pelo Hopi Hari estava sendo cercada pelo Wet’nWild. O parque aquático afirma que tem um contrato com a Senpar para o uso desta parte do terreno e que pretende usá-lo como área de apoio para seu estacionamento.

Outro lado

Procurado por VEJA, o Hopi Hari disse por meio de nota que Xavier foi chamado para conversar pela diretoria do Wet’nWild, mas que não foi recebido. “Nosso presidente foi à área referida por solicitação da diretoria do parque aquático e chegando ao local foi recebido pelo responsável da segurança do mesmo. Nosso Presidente e a equipe do Hopi Hari se colocaram à disposição para, em conjunto com o parque aquático, realizar o levantamento da real divisa perante os órgãos competentes”, diz trecho do texto.

O Wet’nWild confirmou o ocorrido, mas disse que não vai comentar o caso. “A empresa reitera que acredita na reestruturação do Hopi Hari, para que juntos continuem a proporcionar alegria e diversão”.

Procurada pela reportagem, a Senpar não se manifestou até o momento.

O Hopi Hari está fechado desde 12 de maio, e planeja reabrir suas portas no dia 5 de agosto. A empresa tenta se reerguer em meio a um pedido de recuperação judicial, com dívidas em torno de 700 milhões de reais.