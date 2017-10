Preço médio da gasolina no país cai após oito altas

O preço médio da gasolina no país caiu pela primeira vez após oito altas seguidas. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina ficou em 3,882 reais na semana encerrada em 14 de outubro. Na semana anterior, o preço médio estava em 3,887 reais.

Já o preço médio do litro do álcool subiu de 2,628 reais para 2,661 reais na última semana. Mesmo assim, financeiramente ainda vale abastecer o carro com álcool. Para que exista essa vantagem, o preço do álcool não pode superar 70% do valor da gasolina (utilize a calculadora do combustível).

O preço do diesel recuou de 3,362 reais para 3,337 reais entre a semana encerrada em 7 de outubro e a finalizada em 14 de outubro.

A pesquisa também apontou para a queda do preço do botijão de gás de 13 kg, de 62,21 para 61,66 reais no mesmo período.