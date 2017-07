Petrobras aprova abertura de capital da BR Distribuidora

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta terça-feira a abertura de capital de sua subsidiária integral Petrobras Distribuidora S.A. (BR), que será conduzida por meio de oferta pública secundária de ações.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a BR, no processo de abertura de seu capital, pretende aderir ao segmento especial do mercado de ações da B3 denominado Novo Mercado, em linha com as melhores práticas de governança corporativa.

Segundo a estatal, todos os atos necessários para realização da oferta estarão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras e da BR, bem como à análise e à aprovação dos respectivos entes reguladores, nos termos da legislação aplicável.

(Com Estadão Conteúdo)