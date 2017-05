Persio Arida renuncia ao conselho e venderá ações do BTG

Persio Arida renunciou ao seu cargo no conselho de administração do BTG Pactual e venderá, nos próximos meses, sua posição acionária na companhia.

Conforme fato relevante, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Arida irá se dedicar exclusivamente aos seus interesses intelectuais.

Arida já havia renunciado, em 8 de novembro de 2016, à presidência do conselho de administração, tendo deixado de ter também funções executivas. Arida já foi presidente interino do BTG Pactual no lugar de André Esteves, quando este foi preso na operação Lava-Jato

(Com Estadão Conteúdo)