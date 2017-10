Para empresas de apps, Senado ouviu motoristas e passageiros

As empresas de aplicativos comemoraram a aprovação das emendas que alteram pontos do texto-base do projeto que regulamenta o funcionamento do transporte particular de passageiros no Senado. Com as mudanças, o texto volta para análise da Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial.

“O Senado ouviu as vozes dos mais de 500 mil motoristas parceiros e dos 17 milhões de usuários da Uber, retirando do texto PLC 28/2017 muitas das burocracias desnecessárias propostas, como a exigência de placas vermelhas”, diz em nota a Uber. “A Uber agradece a todos que se envolveram no debate para a construção do futuro da mobilidade nas cidades brasileiras.”

Para a 99, a aprovação das emendas foi uma vitória para a sociedade brasileira. “O Senado forneceu hoje uma resposta à altura dos milhares de motoristas e passageiros que foram às ruas exigir seus direitos.”

Em nota, a 99 afirma que o texto aprovado pelos senadores é “equilibrado”. “A startup está confiante de que o bom senso irá prevalecer e que a Câmara dos Deputados manterá as alterações aprovadas pelo Senado, garantindo a renda dos motoristas particulares e a liberdade de escolha dos cidadãos em todo país.”

As principais mudanças previstas nas emendas são o fim da obrigatoriedade da placa vermelha para os carros de aplicativos e o fim da exigência de que o motorista seja proprietário do veículo.