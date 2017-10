Pão de Açúcar deve transformar mais 9 lojas Extra em Assaí

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) vai encerrar o ano com ao menos 16 novas lojas do Assaí, fruto de uma reforma em pontos de venda que eram hipermercados do Extra e estão sendo convertidas para virar lojas da rede de “atacarejo“. A companhia afirmou que, até setembro, havia convertido sete lojas e que deve haver pelo menos mais nove conversões concluídas até o final do ano.

O Assaí tem crescido mais do que outros negócios. A bandeira de atacarejo teve alta de 7,7% nas vendas mesmas lojas no terceiro trimestre, enquanto as outras redes como Extra e Pão de Açúcar registraram aumento de 0,6% nesse indicador na comparação com igual período do ano anterior.

O GPA afirmou que as lojas do Extra convertidas em Assaí apresentaram vendas três vezes superiores ao esperado. Com essas conversões, o Assaí passa a representar 42,9% de toda a venda líquida do GPA Alimentar, evolução de 5,9 pontos porcentuais em relação ao ano anterior.

Além das conversões, a companhia informou que abriu uma nova loja do Assaí no terceiro trimestre. Foi aberta ainda uma nova loja Pão de Açúcar, além de três pontos de venda da loja de vizinhança Minuto Pão de Açúcar e de uma drogaria.

Pão de Açúcar

O GPA iniciou ainda um processo de reformas das lojas da bandeira Pão de Açúcar. Segundo a companhia, o plano é encerrar o ano com cerca de 50 lojas renovadas, sendo 11 reformas completas e 39 reformas mais suaves, chamadas de “light”.

A empresa destacou ainda que cresceu o projeto da rede Aliados Compre Bem, no qual pequenos mercados independentes podem se associar ao GPA e adotar a bandeira “Compre Bem”. Já são 433 parceiros nesse formato.

(Com Estadão Conteúdo)