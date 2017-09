O horário de verão deve acabar? Vote na enquete

O governo estuda se mantém ou não o horário de verão, adotado no país desde 1931. A Casa Civil analisa o assunto com base em um estudo feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que mostra que o horário de verão trouxe resultados “próximos à neutralidade” em relação à economia de energia e redução de demanda por carga nos últimos anos.