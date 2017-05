Novo recurso permite conversar com amigos durante Facebook Live

O Facebook anunciou nesta semana que irá lançar duas novas ferramentas para os usuários que utilizam o Live – transmissão de vídeo ao vivo. As novidades ainda estão em período de testes.

O Live Chat com Amigos permite aos internautas interagir de forma privada com os amigos durante uma transmissão pública ao vivo. Com o recurso também é possível convidar amigos que não estão assistindo ao conteúdo.

“Uma das melhores coisas sobre o Live é que você pode discutir o que está acontecendo na transmissão em tempo real. Na verdade, as pessoas comentam dez vezes mais em vídeos ao vivo no Facebook do que em vídeos tradicionais”, informa a rede social em comunicado.

Outra ferramenta que será disponibilizada em breve para todos os usuários é o Live With. “Compartilhar a tela com um amigo pode deixar a transmissão ao vivo mais divertida e interativa – para você e seus espectadores”, afirmou o Facebook.

Para convidar um amigo, basta selecionar um convidado entre os que estão visualizando o Live ou tocar em um comentário da pessoa que deseja convidar. Os usuários irão poder compartilhar a tela em modo retrato (para uma experiência de imagem dentro da imagem) ou paisagem (imagens lado a lado).

“Começamos a desenvolver a possibilidade de figuras públicas entrarem ao vivo com um convidado. Agora, esse recurso está disponível para todos os perfis e páginas no iOS”, confirmou a rede social.

Para mais informações do Live With, o Facebook disponibilizou um tutorial em sua página oficial.