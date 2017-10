Novo recurso do Instagram cria enquete interativa no Stories

O Instagram lançou hoje um recurso de enquete interativa para o Stories – recurso que permite postagens que ficam apenas 24 horas no ar. Agora, o usuário pode interagir com os amigos por meio de um adesivo de perguntas e respostas.

A enquete já está disponível para os usuários, inclusive no Brasil. Antes de publicar a foto ou vídeo, é possível adicionar o adesivo com duas opções de resposta. Assim que a “pesquisa” for compartilhada, seguidores poderão votar e acompanhar o resultado em tempo real.

Para acessar os resultados da própria enquete, o usuário deve clicar na história e deslizar a tela para cima – será aberta uma lista com quem visualizou a publicação. É possível checar a quantidade de votos em cada opção, quem foram as pessoas que votaram e a opção de cada uma delas. Assim como os outros Stories, o post com a enquete irá desaparecer após 24 horas.

Este é o primeiro recurso interativo para o Instagram Stories.