Namorados: Motéis incrementam pacotes com helicóptero e limusine

O setor moteleiro tenta se reinventar para o Dia dos Namorados. Não basta oferecer apenas suítes com sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Para trazer mais romantismo para a data, alguns motéis criaram pacotes especiais, com direito a passeio de helicóptero ou limusine. Esse é o caso do Lush, localizado no Cambuci, zona central de São Paulo.

Só que essa incrementada pode acabar pesando no bolso dos namorados. Para passear 30 minutos de helicóptero é preciso desembolsar mais 1.400 reais. Se o passeio for de limusine, o custo adicional é de 1.350 reais para duas horas de locomoção.

É preciso acrescentar a esse custo o gasto com a suíte do motel. Para reservar quartos para 9 de junho, sexta-feira, antes do Dia dos Namorados, os preços variam de 1.520 reais a 2.200 reais. No pacote mais caro estão incluídos recepção com drinques, jantar, sobremesa, garrafa de Chandon e café da manhã. O jantar é assinado pelo chef Leo Young, vencedor do MasterChef. A decoração inclui um buquê de rosas, pétalas de rosas espalhadas pelo quarto e um chocolate em forma de coração.

Em Porto Alegre, o Audace Motel oferece pacotes de 800 a 1.300 reais. No pacote mais caro está incluído jantar, espumante, decoração e café da manhã.

O setor moteleiro espera atrair 3.000 casais para os estabelecimentos no período de 6 a 12 de junho. Para os que estão com pouco dinheiro, há a opção de parcelar o pacote em três vezes.

“O mercado moteleiro vem se reinventando com novas suítes e fachadas, cardápios e equipamentos”, diz o presidente da Associação Brasileira de Motéis (ABMOTÉIS), Eusébio Ribeirinha.