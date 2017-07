Mercado vê juros a 8% no fim de 2017, diz Focus

O mercado financeiro voltou a reduzir as projeções para a Selic e estima que a taxa básica de juros fechará 2017 em 8%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central É a segunda semana seguida de recuo nas previsões, após três meses de estabilidade nas apostas. A estimativa para 2018 também é de Selic em 8%.

A taxa de juros está atualmente em 10,25%, e o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, se reunirá na terça (25) e quarta (26) da próxima semana para decidir sobre a Selic.

Os quatro indicadores de inflação monitorados pelo Focus também tiveram queda nas expectativas. Dentre eles, o IPCA, índice oficial de inflação do país, caiu de 3,3% para 3,29%, o sétimo recuo semanal seguido. Para 2018, a queda foi de 4,24% para 4,20% no índice medido pelo IBGE.

A meta para ambos os anos é de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual. A inflação em queda é um dos fatores que tem levado o Copom a reduzir os juros.

As projeções do crescimento do PIB para esse ano permaneceram estáveis em 0,39%, enquanto a estimativa para 2018 caiu pela oitava semana seguida, de 2,10% para 2%, segundo o Focus.