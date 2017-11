Meirelles diz que doação para entidade no exterior foi declarada

Reportagem do site Poder360 informa que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criou uma fundação no exterior para gerir sua herança. A Sabedoria Foundation está sediada nas Bermudas, um paraíso fiscal.

Segundo o site, trata-se do que tecnicamente se conhece como trust no mundo dos paraísos fiscais.

Documentos obtidos pela investigação Paradise Papers, conduzida no Brasil pelo site Poder360, mostram que o contrato desse trust foi registrado em 2002 a partir de uma contribuição de 10 mil dólares feita por Meirelles.

Em nota, a assessoria de Meirelles informa que a Sabedoria Foundation é uma estrutura filantrópica, gerida de maneira independente e autônoma por um conselho Curador. “Foi criada com a única finalidade de receber parte da herança do sr. Henrique Meirelles, quando ele falecer, para aplicar esses recursos em atividades beneficentes no setor de educação no Brasil.”

Segundo a Fazenda, a doação para constituição da entidade foi declarada no Imposto de Renda. “A estrutura filantrópica está inativa e assim deverá permanecer até o falecimento do Sr. Meirelles.”

Sobre o fato de a fundação ter sido criada em outro país, a assessoria informa que ela foi constituída quando Meirelles dirigia uma organização internacional e morava nos Estados Unidos. “Os advogados de Meirelles eram americanos e trabalhavam habitualmente com aquelas jurisdições.”