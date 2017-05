Mães poderão sacar FGTS no nascimento do filhos, prevê projeto

Um projeto de lei que tramita pelo Senado prevê que mães que trabalham poderão sacar os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A medida, aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da casa, deverá agora seguir para a Câmara, se não houver recursos.

Segundo o autor do texto, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), as mães poderão sacar o dinheiro vinculado ao FGTS em até seis parcelas mensais, no valor de um salário-mínimo, durante o primeiro ano de vida da criança. A proposta vale apenas para as mulheres que dependam apenas de si para o sustento dos filhos.

“De nada adianta a reserva em dinheiro se não puder ser utilizada nos momentos fundamentais da vida de uma pessoa. É preciso maximizar os benefícios desses créditos”,afirmou Alves.

A legislação permite o saque do FGTS em 18 hipóteses, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou idade superior a 70 anos, entre outras. O montante também é bastante utilizado para financiar imóveis.

(Com Agência Senado)