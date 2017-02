Lucro do Facebook salta 130% no 4º trimestre de 2016

O Facebook reportou um salto de quase 130% em seu lucro, que chegou a 3,568 bilhões de dólares (aproximadamente 11,23 bilhões de reais) no quarto trimestre do ano passado, número bem acima dos 1,56 bilhão de dólares (aproximadamente 4,9 bilhões de reais) do mesmo período de 2015.

A receita da companhia subiu 51%, para 8,81 bilhões de dólares (por volta de 27,75 bilhões de reais) no trimestre passado, acima da previsão de 8,51 bilhões de dólares dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters.

O lucro por ação da empresa ficou em 1,21 dólar, acima dos 54 centavo de dólar por ação ante igual período do ano anterior. Em uma base ajustada, o lucro ficou em 1,41 dólar por ação, acima dos 79 centavos de dólar da mesma comparação anual e também superior à previsão de 1,31 dólar dos analistas.

A companhia informou que seus usuários ativos mensais totalizaram 1,86 bilhão no fim do quarto trimestre do último ano, alta de 17% na comparação anual. A empresa diz esperar mais gastos e menor crescimento na receita neste ano.

A receita com anúncios em plataformas móveis representaram 84% da receita total da companhia com anúncios no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 80% na comparação anual.

