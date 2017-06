iPhone 5 e 5C ficam de fora de nova atualização da Apple

A Apple não vai disponibilizar seu novo sistema operacional iOS 11 para os iPhones 5 e 5C. A informação foi divulgada pela companhia na última semana, em meio ao anúncio da atualização. O novo sistema operacional está disponível apenas para os desenvolvedores de aplicativos. O lançamento para os consumidores finais está previsto para o último trimestre deste ano.

O iOS 11 promete maior interatividade com a assistente pessoal Siri, além de disponibilizar outros recursos, como o de realidade aumentada e uma ferramenta que não deixa o motorista se distrair com notificações ao dirigir. O iOS 11 também vai trazer novos recursos para fotografias e mudanças na tela de bloqueio do aparelho.

O sistema vai estar disponível para as versões do iPhone 5S em diante, além da sexta geração de iPod touch e dez versões de iPad. O iPhone 5 e o 5C possuem atualização até a versão 10 do iOS, que foi disponibilizada aos usuários em setembro do ano passado. Os celulares foram lançados em 2012 e 2013, respectivamente.