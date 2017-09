iOS 11 pode fazer bateria do iPhone durar metade do tempo

Logo depois do lançamento do iOS 11, a nova versão do sistema operacional da Apple, na semana passada, muitos usuários reclamaram do mesmo problema: a bateria de seus iPhones e iPads estava acabando muito mais rápido do que com o iOS 10.

Para confirmar a suspeita, a empresa britânica de segurança mobile Wandera fez um teste com 50 mil aparelhos, entre iPhones e iPads, e concluiu que, sim, o iOS 11 estava consumindo a bateria mais rapidamente. Smartphones equipados com o sistema antigo iam de 100% de energia a 0% em 240 minutos, em média. Para o iOS 11, esse número caía para menos da metade: 96 minutos.

Não atualizem para o iOS 11. Bateria não dura. — Junior (@JniorPoa) September 19, 2017

iOS 10

9:00am *bateria 100%*

5h00pm *bateria 50%* iOS 11

9:00am *bateria 100%*

11:00am *bateria 8%* — renatinha (@fckfosterz) September 23, 2017

Segundo o relatório da Wandera, o gasto excessivo de bateria é comum em toda grande atualização e, em alguns dias, o problema tende a diminuir. No caso do iPhone, a questão é agravada pela reindexação do sistema de buscas Spotlight e pelas novas (e pesadas) funcionalidades ligadas à câmera do aparelho, como o reconhecimento facial.

Atualização

Nesta terça-feira, apenas uma semana depois do lançamento da nova versão, a Apple disponibilizou a primeira atualização de seu sistema, o iOS 11.0.1. A empresa afirmou que o update traz “correções e melhorias”, mas não informou se a atualização visa solucionar o problema do consumo de bateria.