Google anuncia novos recursos em fotos

A aplicação da inteligência artificial multiplica as possibilidades de uma das áreas mais acessadas de qualquer plataforma: o álbum de fotos. Se antes o usuário já podia contar com a detecção de rostos e lugares para organizar suas imagens, o Google anunciou uma serie de novos recursos no Google I/O, seu evento anual voltado a desenvolvedores.

Entre as novidades, o sistema, ao reconhecer a fisionomia de um de seus amigos nas fotos, vai sugerir que você as envie para ele, por exemplo. Também será possível compartilhar a biblioteca total ou parcial com contatos definidos. Exemplo citado no evento: a mulher recebe todos os cliques que o marido fizer dos filhos.

Pelo Google Lens, o usuário pode apontar a câmera para uma cena qualquer e o celular irá descreve-la: um bar, um grupo de pessoas, um bolo com uma vela acesa no meio – recurso semelhante a alguns aplicativos voltados a pessoas cegas, por exemplo, mas aqui aprimorado para ampliar suas aplicações. Uma delas: você filma um cartaz com o nome de uma rede wi-fi e a senha, e o celular se conecta a ela imediatamente. Outra: o sistema pode reconhecer prédios e monumentos na paisagem

Também foi anunciado o Google Books, serviço de impressão das melhores fotos em seu celular. Antes de imprimir o Google fotos reconhecerá e poderá eliminar as imagens borradas ou tremidas.

O Google I/O, sediado anualmente no Vale do Silício, é um evento destinado a desenvolvedores e entusiastas da marca, no qual a empresa costuma lançar produtos e atualizações relevantes. Neste ano, recebe mais de 7000 pessoas.