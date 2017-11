Instagram: ‘stories’ poderão ser criados pelo desktop

O Instagram anunciou que os usuários poderão criar posts temporários – os “stories” – ao acessar o serviço no desktop, através do site do aplicativo. A mudança foi comunicada na quinta-feira, e deve ser disponibilizada em breve. A rede social também permitirá na versão web que os posts sejam salvos para visualização posterior.

A criação de “stories” pelo desktop é feita após o login no site do aplicativo (www.instagram.com), clicando-se no ícone câmera, no canto superior esquerdo. É possível utilizar imagens e textos para compor a mensagem. Por enquanto, o Instagram não divulgou que outros recursos disponíveis no app para “stories”, como vídeos e emojis, serão permitidos.

A visualização desse tipo de post pelo navegador, alternativa que dispensa a necessidade de ter o app instalado, foi anunciada em agosto.