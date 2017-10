Instagram lança adesivos para Stories com “top” e “lacrou”

O Instagram lançou nesta quinta-feira novos adesivos para o Stories – recurso para postagens que ficam apenas 24 horas no ar. As figurinhas são exclusivas para o Brasil e incluem palavras como “lacrou”, “top” e “miga sua louca”, comuns nas interações das redes sociais.

Com a novidade foram inseridos 25 novos adesivos na rede social. Para conferir as figurinhas é preciso tirar uma foto ou gravar um vídeo com a câmera do Instagram – é possível adicionar quantos adesivos quiser ao conteúdo.

A atualização está disponível para os usuários dos sistemas operacionais Android e iOS.

Em agosto, o Instagram divulgou dados sobre a importância do Brasil para a plataforma. Aqui, 45 milhões de pessoas usam a rede social (ao todo, são 700 milhões de usuários no mundo). Cinco das dez maiores cidades produtoras de conteúdo para o Stories estão em território brasileiro.

É também do Brasil a maior produtora de Stories do mundo, a cantora Anitta. Outros brasileiros também figuram na lista, são os youtubers Kéfera (2º) e Whindersson Nunes (6º). Entre os esportistas, o jogador Neymar se destaca como o maior produtor deste tipo de conteúdo.

Os que mais consomem Stories são os adolescentes, eles assistem ao conteúdo quatro vezes mais e o produzem seis vezes mais do que os outros usuários.

A cidade de São Paulo é a segunda tag de localização mais usada na plataforma, ficando atrás de Jacarta, na Indonésia, e à frente de Nova York, nos Estados Unidos. Entre as 10 hashtags mais populares, o #bomdia aparece em nono lugar e é a única expressão do ranking que não pertence ao idioma inglês.

Neste mês, a rede social já havia atualizado o aplicativo com o primeiro recurso interativo para o Stories, o adesivo de enquete interativa. Com ela, os usuários podem fazer uma “pesquisa” com duas opções de resposta, compartilhar com os amigos e acompanhar o resultado em tempo real.