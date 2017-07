Hopi Hari promete reabrir ‘em breve’ com ingresso de R$ 150

Fechado desde maio, o Hopi Hari promete voltar a operar em breve. A expectativa inicial do parque de diversões era reabrir ao público em junho.

Em postagem no Facebook, o presidente do parque, José David, diz que o parque começaria a vender ingressos nesta terça-feira. “Primeiramente gostaria de dizer com muita alegria no tun tun que Hopi Hari está quase pronto para melhor recebê-los.”

Apesar da promessa, os ingressos ainda não começaram a ser vendidos. A página para aquisição dos pacotes de acesso ao parque está indisponível.

Em outro post, David afirma que está “escrevendo uma história de vitória”. “Precisamos da compreensão de todos, o sol está voltando a brilhar no País Mais divertido Do Mundo”, escreveu ele se referindo ao Hopi Hari.

Procurado, os representantes do parque não foram localizados para comentar o atraso na prometida venda de ingressos.

De acordo com David, os ingressos de acesso ao parque custarão 150 reais. O estacionamento sairá por 40 reais.

O site do Hopi Hari informa que as visitas ao parque serão agendadas a partir da reinauguração.

Inaugurado em 1999, o parque alcançou a marca de 1,8 milhão de visitantes em 2008, seu ano com melhor desempenho.

Recentemente, porém, operava com várias de suas atrações fechadas por problemas de manutenção, atraindo uma quantidade de público reduzida.

Em dezembro do ano passado o então controlador e presidente, Luciano Correa, vendeu 75% das ações da controladora indireta do parque, a HH Participações, para o empresário do setor imobiliário José Luiz Abdalla, que assumiu a direção.

Com 700 milhões de reais em dívidas, o parque temático obteve uma linha de crédito junto ao American Bank para reativá-lo em modo ‘soft-open’ – sem todas as atrações e com capacidade de público reduzida.