Heinz faz recall de molho de tomate por pelo de roedor

A empresa de alimentos Heinz Brasil vai realizar o recall de 22 mil sachês de molho de tomate. O recall foi motivado pela existência de fragmentos de pelo de roedor acima do limite máximo permitido.

A Heinz protocolou na Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, a campanha de recall do molho de tomate com pedaços tradicional, embalagem stand up pouch (laminado flexível) com conteúdo líquido de 340g.

De acordo com a Heinz, a campanha abrange 22.008 produtos produzidos em 25 de janeiro de 2016, com vencimento em 25 de julho de 2017. Os produtos foram colocados no mercado de consumo com numeração de lote L25 20:54 M3-1.

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

No site da Heinz (www.heinzbrasil.com.br.) há informações sobre o recall. Os consumidores também podem contatar a empresa pelo telefone 0800 773 7737.

O site da empresa tem um comunicado informado que o recall foi voluntário, ou seja, nenhum órgão determinou o recolhimento dos produtos.

“A Heinz Brasil reafirma seu foco total na rigidez do controle de qualidade em toda a sua cadeia produtiva”, informa a empresa.