Gucci deixa de usar pele de animal e fará leilão com estoque

A Gucci não usará mais peles de animais em suas peças a partir do ano que vem, juntando-se a um grupo crescente de grifes que estão em busca de alternativas devido à pressão de ativistas de direitos dos animais e às mudanças de gosto dos consumidores.

A marca italiana, que é parte do conglomerado de luxo Kering, sediado em Paris, levou casacos de pele exuberantes às passarelas no passado. Dois anos atrás seu diretor de criação, Alessandro Michele, apresentou mocassins e sapatilhas de bico fino com pele de canguru.

Mas a grife disse que agora se unirá a uma aliança de empresas que não usam o material. E que venderá os acessórios e peças de roupa feitas com pele de animal ainda em seu estoque em um leilão de caridade. A Gucci já vendeu alguns de seus casacos de pele por mais de 40.000 dólares (cerca de 126.000 reais).

Marco Bizzarri, diretor-executivo da empresa, disse que a grife abdicará das peles já em sua coleção primavera-verão de 2018, e que sua nova abordagem foi combinada com Michele. A marca renasceu sob o comando do estilista, cujas peças extravagantes e coloridas aumentaram as vendas nos últimos dois anos.

(Com Reuters)