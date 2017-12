Governo comemora PIB estável no terceiro trimestre

Membros da equipe econômica do governo comemoraram nas redes sociais a trajetória de recuperação da economia após crescimento de 0,1% no PIB do terceiro trimestre. O aumento, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, foi considerado estável pela instituição, e especialistas veem o resultado como bom. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o do Planejamento, Dyogo Oliveira, publicaram análises no Twitter falando sobre o impacto negativo da agricultura no resultado e a volta do crescimento dos investimentos.

Segundo Meirelles, apesar de fraco, o resultado do PIB surpreendeu os economistas e indica trajetória de recuperação. “O crescimento do PIB entre julho e setembro, de 0,1% contra o trimestre anterior, pode parecer baixo, mas é forte se analisado por setores. Sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%”, escreveu o ministro em sua conta pessoal.

O ministro também destacou o desempenho positivo da indústria, e o primeiro resultado positivo nos investimentos após 15 trimestres consecutivos de queda.

Oliveira mencionou, em uma série de posts analisando o resultado, o efeito estatístico dos resultados ruins anteriores (o chamado carry over) como um dos motivos para o desempenho fraco. O ministro também comemorou o fato de que os dois principais componentes da demanda – consumo da família e investimentos – estarem em alta.

” O PIB do 3º trimestre só não veio melhor porque as importações registraram forte crescimento, o que não deixa de ser boa notícia, pois confirma que a #economia doméstica está mais aquecida e é mais um sinal de retomada”, disse Oliveira, por meio da conta do Ministério do Planejamento.