Golpe no WhatsApp promete maquiagem de O Boticário

Um novo golpe que circula no WhatsApp promete um lápis delineador da rede O Boticário para quem responder a um breve questionário. Em menos de 24 horas, o aplicativo DFNDR Lab, laboratório de segurança especializado no combate ao cibercrime da PSafe, mais de 500 mil usuários foram alvo do golpe.

A mensagem avisa que serão entregues mais de 1 milhão de unidades do produto. O usuário é incentivado a acessar o link disponibilizado “antes que a oferta termine” e ainda são informados que “homens podem pegar também para presentear”.

Para participar da “promoção”, a vítima precisa responder a três perguntas.

De acordo com o DFNDR, independentemente da resposta a pessoa é encaminhada para uma página que solicita o compartilhamento da falsa promoção com 10 amigos no WhatsApp para ter acesso ao presente.

No site da falsa promoção, o cliente é informado que aquele não é um site oficial da marca, mas que a “página não dá ‘GOLPE’ em ninguém”. O aviso continua: “caro leitor, esse website NÃO solicita nome, telefone, ou qualquer outro dado do usuário, sendo assim, NÃO armazenamos nenhum dado de qualquer usuário. Nós não redirecionamentos o usuário para pegar nenhum tipo de vírus ou instalar aplicativos. Nosso site é diferente de outros websites que circulam pelo WhatsApp. O intuito do nosso site é apenas repassar promoções”.



Segundo o DFNDR, ao finalizar o processo para ganhar o lápis delineador, uma nova página é aberta solicitando que o usuário cadastre-se em serviços de SMS pago, que efetuam cobranças indevidas. Há também a possibilidade de que a página peça ao internauta para fazer download de aplicativos falsos. Ambas ameaças podem infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.

O golpe baseia-se em uma promoção verídica da O Boticário, o “Desejos de Make” que foi encerrada no dia 15 de outubro – até mesmo a página de divulgação da fraude é similar. Para participar da antiga promoção, o cliente compartilhava uma dica de maquiagem com outra pessoa e ganhava um lápis de olho.

Em nota, O Boticário confirmou que a mensagem que circula no WhatsApp é falsa. “Orientamos a não acessar o conteúdo para que não danifique(m) seu(s) equipamento(s) eletrônico(s). Em caso de dúvidas, a empresa coloca à disposição todos seus canais de comunicação oficiais com o consumidor – site, redes sociais, telefone e lojas – para esclarecimentos sobre promoções válidas e informa que está tomando as providências cabíveis”.