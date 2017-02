Gol vai dar desconto para cliente que viajar sem bagagem

A Gol informou nesta sexta-feira que vai oferecer passagem mais barata para clientes que não despacharem bagagens. A tabela diferenciada de preços será oferecida a partir de 14 de março, quando entra em vigor a norma da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que elimina a franquia mínima de bagagem gratuita _de 23 kg hoje nos voos nacionais.

A companhia vai oferecer a opção de adquirir uma “franquia, que será calculada por unidade, seguindo as dimensões e peso estipulados” das bagagens.

O valor, que ainda será definido, vai variar de acordo com a quantidade de malas. “A primeira será mais barata que a segunda, que será mais barata do que a terceira”, informou a companhia.

A empresa entende que a medida aproximará o país dos padrões adotados na aviação mundial. “Nesse momento, a companhia está trabalhando para adequar os processos e sistemas e treinando suas equipes para garantir o melhor atendimento”, disse, em nota.

De acordo com a companhia, o novo modelo será simples. “Os clientes não terão dificuldades para identificar as tarifas sem o despacho de bagagens. Ainda assim, teremos uma Central de Atendimento específica para esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes.”

O serviço poderá ser adquirido em todos os canais de atendimento da empresa (app, site, totem, central de atendimento, balcão).

A companhia lembra que, assim que a resolução da Anac entrar em vigor, o limite de peso das bagagens de mão passará de 5 para 10 quilos.