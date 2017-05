Ford e BMW convocam recall para veículos no Brasil

As montadoras Ford e BMW convocaram nesta terça-feira dois recalls para veículos comercializados no Brasil, de acordo com o Procon-SP. Os proprietários dos modelos X1, da BMW, e Troller T4, da Ford, que se encaixem nos chassis descritos abaixo, deverão procurar concessionárias da marca.

O processo de recall é aberto para corrigir problemas de fabricação em tais modelos. Segundo a entidade, os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelos defeitos poderão solicitar reparação por danos eventualmente sofridos.

Ford (Troller)

O recall da Ford é para o modelo Troller T4, modelo 2015 e 2016. Ao todo, são 3.635 unidades envolvidas no recall. De acordo com a montadora, o problema recorrente é na tubulação do freio dianteiro, o que pode levar o carro a ter um vazamento de fluído e, assim, aumentar o risco de acidentes.

A substituição da tubulação deverá ser agendada, realizada em cerca de uma hora e não terá custos aos proprietários. Para mais informações, a Ford disponibiliza o telefone 0800 703 3673 e o site http://www.ford.com.br.

Chassis:

Modelo 2015 nº de chassis (8 últimos dígitos) de FH400017 até FH402280

Modelo 2016 nº de chassis (8 últimos dígitos) de GH400001 até GH401387

BMW

De acordo com o Procon-SP, o recall da BMW atinge os modelos X1 sDrive18i, X1 sDrive20i GP, X1 sDrive20i X Line e X1 xDrive25i Sport, fabricados entre setembro de 2016 e março de 2017. O problema atinge o airbag dentro do painel dianteiro do carro, impedindo a abertura completa em caso de necessidade.

A montadora não informou quantas unidades do veículo devem passar pelo recall. Para mais informações, os proprietários deverão entrar no site da montadora (www.bmw.com.br/recall) ou pelo telefone 0800 019 7097.

Chassis:

X1 sDrive18i nº de chassis de 5H02583 a 5H02634

X1 sDrive20i GP nº de chassis 4A47325 a 4A53244

X1 sDrive20i X Line nº de chassis 4A47421 a 4A53220

X1 xDrive25i Sport nº de chassis 4A38933 a 4A39172