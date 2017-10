Focus: previsão de inflação sobe pela 4ª semana seguida

As estimativas para a inflação em 2017 subiram pela quarta semana seguida, de 3,06% para 3,08%, segundo o último Boletim Focus. Para o ano que vem, a estimativa dos analistas consultados pelo Banco Central é de que o IPCA fique em 4,02%, a mesma há três semanas.

Entre os itens cujos preços tem mostrado maior aceleração no levantamento do IBGE está o grupo dos combustíveis, que subiram 5,36% na prévia de outubro. A divulgação do IPCA correspondente ao mês está prevista para o próximo dia 10. A meta para o ano é de 4,5%, e com a margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual, pode oscilar entre 3% e 6%.

Após o corte de 0,75 p.p. na Selic na última quarta-feira, a 7,50%, os analistas mantiveram a projeção de que a taxa de juros encerre o ano em 7%. O mercado entende que o BC deve encerrar o ciclo de corte de juros em breve.

Em relação ao crescimento da economia, a estimativa para o PIB de 2017 e 2018 permanecem em 0,73% e 2,50%, respectivamente.